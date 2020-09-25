В Крыму со дна моря подняли американский истребитель

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У берегов Крыма, в поселке Новофедоровка со дна Черного моря был поднят американский истребитель Bell P-39 Airacobra, использовавшийся во время Второй Мировой войны.

В подъеме машины участвовали специалисты Министерства обороны России и Русского географического общества.

Самолет был приводнен в июле 945 года во время учебного полета. До этого участвовал в обороне Крыма.

«Самолет обнаружил сакчанин, аквалангист-любитель. Самолет был 9асыпан песком и илом и его пришлось размывать и потом перетаскивать. Его нашли на глубине 6-7 метров в 800 метрах от уреза воды», - рассказал Сергей Иванов, сотрудник института археологии Крыма РАН.

Специалист отметил, что историю самолета удалось восстановить полностью.

«Он был в 11-м гвардейском полке, поступил на вооружение Черноморского флота в 1943 году, как раз во время Керченско-Эльтигенской операции и участвовали в освобождении Крыма. В 44-45 годах полк остался на полуострове и охранял воздушное пространство во время Ялтинской конференции. Он потерпел крушение в июле 1944 года. Его пилотировал младший лейтенант Шишкин. Во время полета он почувствовал вибрацию двигателя, увидел черный дым из патрубков и решил самолет приводнить. Он не дотянул километр до полосы», - поделился Сергей Иванов.

Bell P-39 Airacobra – американский истребитель 40-х годов прошлого века. Было выпущено более 9500 единиц таких самолетов, из которых 4500 были переданы СССР по лэндлизу.

Самолет отличается нестандартной для того времени компоновкой – двигатель расположен в задней части фюзеляжа.

Машины вооружились или 37-мм или 20-мм орудием, а также пулеметами «Браунинг» калибром 12,7 мм. Их количество варьировалось от двух до четырех, в зависимости от модификации.

Стоит отметить, что советские летчики любили американский самолет. На нем половину войны летал советский ас Александр Покрышкин. Его машина имела «юбилейный» бортовой номер 100 и ее называли «белая сотка».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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