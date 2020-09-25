В Крыму пока не собираются вводить карантин из-за коронавируса

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В Госсовете РК приняли поправки, которые взбудоражили крымчан.

Накануне крымский парламент в первом чтении поддержал поправки в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», которыми расширяются полномочия главы республики Сергея Аксенова.

«В частности, предлагается отнести к полномочиям главы Республики Крым принятие нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, а также установленных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — пояснили в пресс-службе Госсовета РК.

Не для введения ли карантина по коронавирусу, который уж какую неделю настойчиво прогнозируют эксперты из крымского сегмента социальных сетей, принимается этот закон, СМИ спросили у депутата ГС РК Юрия Юрьева.

«Глава республики заверил, что карантина не будет. Будут какие-то ограничения приниматься, но локально. Так как у нас коронавирус и дефицит воды, необходимо принимать быстрые решения. К примеру, там, где потребление воды большое, могут точечно ввести какие-то меры. Расширение полномочий приняли для того, чтобы быстро реагировать на решения насущных проблем. Пока о введение карантинного режима речь не идет», — заключил парламентарий.

Как сообщалось, несколько младших классов в крымских школах ранее уже перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

В тексте использованы материалы: Форпост

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