В Крыму начались съемки второго сезона крымскотатарского комедийного сериала

фото © Эльзара Ислямова

В Крыму проходят съемки второго сезона крымскотатарского комедийного сериала «Шумная семейка».

Об этом в Facebook сообщает гендиректор студии «Qaradeniz production» Эльзара Ислямова.

«Во 2 сезоне еще больше актеров, больше локаций, интересных ситуаций и много наших, крымскотатарских шуток! Благодарю всех спонсоров, мастеров и коллекционеров, принявших участие в съемке сериала! Вместе мы делаем очень важные проекты для нашего народа!» – написала Ислямова.

9 февраля стартовал показ первого крымскотатарского комедийного сериала «Шумная семейка».

Сериал получил название «Шаматалы къоранта» – «Шумная семейка», и рассказывает о жизни обычной крымскотатарской семьи, члены которой попадают в забавные ситуации. Создатели сериала, студия Qaradeniz production, сообщали, что надеются, что его посмотрит каждая крымскотатарская семья.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

На телеэкраны выходит снятый в Крыму пророческий сериал про неизвестный вирус. За несколько месяцев до того, как весь земной шар поставил на уши коронавирус, на Крымском полуострове прошли съемки телесериала, где весь сценарий закручен вокруг непонятной инфекции, которая убивает людей в уютном приморском поселке.

Под Симферополем снимают фильм о российских летчиках. Военный гарнизон Гвардейское в Симферопольском районе Крыма на один день превратился в съемочную площадку.

Под Судаком ограничат движение машин из-за съемок фильма. Министерство транспорта Республики Крым сообщает об ограничении движения на участке от а/д Судак-Миндальное-Солнечная Долина до урочища Бугаз (в месте пересечения с дорогой на маяк по триста метров в обе стороны от перекрестка).

В Севастополе открылся кинотеатр с самым большим экраном в Крыму. Самый большой кинотеатр Севастополя «Россия» открылся после ремонта, он оснащен современным оборудованием, в том числе в нем установили самый большой экран в Крыму, сообщил ТАСС начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.