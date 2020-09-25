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Водный кризис

В Крыму хотят сделать пригодной для питья сточную воду

19:42 пятница, 25 сентября 2020
В Крыму хотят сделать пригодной для питья сточную воду

фото © Новости Крыма

Власти Республики Крым обратились в федеральное правительство за помощью в строительстве современных очистных сооружений, которые смогли бы сделать пригодной к использованию сточную воду в реке Салгир.

Об этом на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя заявил глава республики Сергей Аксенов.

«С учетом того, что река Салгир у нас получает практически 70 тысяч кубометров канализационных стоков, договорились, что формируем программу: мы заявились сейчас еще раз в федеральное правительство, чтобы все-таки в Укромном поставить современные очистные», - пояснил он.

Подобный проект еще нигде не проводился, отметил глава республики.

«Есть вопросы, потому что система очистки канализационных стоков другая, а загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в 1000 раз выше нормы, - подчеркнул Аксенов. – Однако мы сейчас, поскольку (воду из – ред.) других источников для города Симферополя, кроме опреснения в большом объеме, достать не сможем, Салгир будем рассматривать с возможностью подачи в Северо-Крымский канал и переброски этой воды в Межгорное водохранилище».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Вопрос закрыт: Аксенов отказал в воде для Севастополя из Коккозки. Проект по переброске воды на Севастополь из реки Коккозка, против которого активно выступают жители Бахчисарайского района, скорее всего закрыт насовсем.

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