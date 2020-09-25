В ЕС готовят санкции за строительство Крымского моста

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Санкции Европейского союза в отношений компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, получат «зеленый свет» в ближайшие недели.

Об этом сообщает журналист и редактор Radio Free Europe/Radio Liberty по Европе​ Рикард Йозвяк.

«Санкции ЕС в отношении Беларуси все еще заблокированы, но есть некоторый прогресс, так как санкции в отношении лиц, ответственных за строительство Крымского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, получат «зеленый свет» в ближайшие недели», – сообщил Йозвяк.

Ранее сообщалось, что Кипр блокирует санкции Европейского союза, введенные из-за строительства Крымского моста. ЕС ввел санкции в отношении компаний, которые участвовали в строительстве этого моста, в июле 2018 года.

18 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России из-за Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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