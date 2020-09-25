Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.5
воздух +21
море +22

Власть

Украинские пограничники рассказали о летнем пассажиропотоке на въезде в Крым

16:06 пятница, 25 сентября 2020

Летом 2020 года админграницу Крыма с Херсонской областью пересекли 83 тысячи раз, а годом ранее – почти в семь раз больше – 561,5 тыс. раз.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Согласно данным погранведомства, больше всего летом пересекали админграницу в августе. Так, в июне этого года было 5500 въездов и 4000 выездов из Крыма, в июле – 16500 въездов и 17564 выезда, а в августе – 19900 и 19600 соответственно.

В начале августа украинские пограничники сообщали, что пассажиропоток через админграницу между Крымом и Херсонщиной упал в 10 раз из-за карантина.

В российской таможне сообщали, что поток из Херсонской области в Крым в июле-августе снизился в 13 раз по сравнению с 2019 годом.

С полуночи 28 августа украинские пункты пропуска на админгранице между Крымом и Херсонщиной работают в обычном режиме. Ранее Кабмин временно приостанавливал работу КПВВ.

Кабинет министров Украины 9 сентября принял решение об отмене прохождения самоизоляции лишь для студентов и абитуриентов при пересечении административной границы между Крымом и Херсонской областью.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Украине озвучили новый план возвращения Крыма. Украина не потянет одновременную войну в Крыму и Донбассе, поэтому возвращать территории надо иначе.

Путин надавал советов Развожаеву по решению проблем Севастополя. В Севастополе и в Крыму есть проблемы, которые копились годами. Однако власти в состоянии решить все острые вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин во время онлайн-совещания с новоназначенными губернаторами.

В ЕС готовят санкции за строительство Крымского моста. Санкции Европейского союза в отношений компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, получат «зеленый свет» в ближайшие недели.

В Ялте за «русофобию и бандеровщину» уволят заместителя мэра. Михаил Загорцев будет уволен с поста заместителя мэра Ялты, решение об этом уже принято.

Власть
Не ввели военное положение - бывший крымский премьер объяснил почему Украина потеряла Крым

Не ввели военное положение - бывший крымский премьер объяснил почему Украина потеряла Крым

Остановить захват Крыма Россией в феврале 2014 года могло только введение военного положения на полуострове.

Курортный сезон
Крымчане назвали российских туристов необразованными

Крымчане назвали российских туристов необразованными

Местные жители отмечают, что людям нужно только попить, поесть и поваляться на пляже.

Власть
В Украине озвучили новый план возвращения Крыма

В Украине озвучили новый план возвращения Крыма

Украина не потянет одновременную войну в Крыму и Донбассе, поэтому возвращать территории надо иначе.

Коронавирус в Крыму
По несколько в день: в Крыму ежедневно растет число умерших от коронавируса

По несколько в день: в Крыму ежедневно растет число умерших от коронавируса

Три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации