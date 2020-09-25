Украинские пограничники рассказали о летнем пассажиропотоке на въезде в Крым

Летом 2020 года админграницу Крыма с Херсонской областью пересекли 83 тысячи раз, а годом ранее – почти в семь раз больше – 561,5 тыс. раз.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Согласно данным погранведомства, больше всего летом пересекали админграницу в августе. Так, в июне этого года было 5500 въездов и 4000 выездов из Крыма, в июле – 16500 въездов и 17564 выезда, а в августе – 19900 и 19600 соответственно.

В начале августа украинские пограничники сообщали, что пассажиропоток через админграницу между Крымом и Херсонщиной упал в 10 раз из-за карантина.

В российской таможне сообщали, что поток из Херсонской области в Крым в июле-августе снизился в 13 раз по сравнению с 2019 годом.

С полуночи 28 августа украинские пункты пропуска на админгранице между Крымом и Херсонщиной работают в обычном режиме. Ранее Кабмин временно приостанавливал работу КПВВ.

Кабинет министров Украины 9 сентября принял решение об отмене прохождения самоизоляции лишь для студентов и абитуриентов при пересечении административной границы между Крымом и Херсонской областью.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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