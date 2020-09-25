У севастопольца на грядке взошли «алюминиевые огурцы»

Житель севастопольского поселка Черноречье во время работ в своем огороде наткнулся на несколько подозрительных предметов, которые оказались советскими артиллерийскими снарядами.

Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Место потенциально опасной находки оцепили прибывшие правоохранители.

Взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» убедились в том, что опасения огородника были оправданными, так как на его участке долгие годы лежали четыре артиллерийских 76-миллиметровых снаряда времен Второй мировой войны.

Специалисты отметили, что «осколки войны» представляли большую опасность, так как находились всего на 15-сантиметровой глубине, и случайно задеть их можно было практически в любой момент.

«После обследования неразорвавшиеся боеприпасы были переданы сотрудникам регионального МЧС для последующего уничтожения», – подчеркнули в Росгвардии.

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