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Туристы жалуются на «жуткий запах канализации» из рек Алушты
фото © Крым.реалии
Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что туристы жалуются в социальных сетях на «жуткий запах канализации» из городских рек.
«Совместно с сотрудниками Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» выехала с проверкой в район парк-отеля «Порто Маре». На месте директор отеля Михаил Быченков подтвердил наличие зловония из двух рек, которое наступает после 19.00», – написала Огнева в Facebook.
Она отметила, что дала поручение сотрудникам сотрудникам «Воды Крыма» провести рейды в вечернее время и проверить частные дома, мини-отели, все постройки вдоль русла реки, чтобы найти трубы, по которым идут сбросы.
Ранее глава Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев сообщил, что в Железнодорожном районе Симферополя неизвестные сливали канализацию в ручей Мокрый Лог.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Туристы жалуются на «жуткий запах канализации» из рек Алушты фото
Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что туристы жалуются в социальных сетях на «жуткий запах канализации» из городских рек.
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