Стройки Крыма подорожали на два млрд рублей из-за нерадивых подрядчиков

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В Крыму стоимость строительства 17 объектов федеральной целевой программы подорожала почти на 2 млрд рублей. Причиной тому стали недобросовестные подрядчики, которые не вернули в бюджет республики авансы после расторжения договоров.

Об этом говорится в материалах Счетной палаты Крыма.

По данным на март этого года, всего в республике не завершено строительство 28 объектов ФЦП по вине исполнителей работ. По 17 из них было принято решение по консервации и реконструкции.

«Ориентировочный объем финансирования на реконструкцию указанных объектов незавершенного строительства составляет 5414,2 млн рублей. Окончательная стоимость будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации на реконструкцию объектов незавершенного строительства. С учетом представленных Советом министров Республики Крым данных удорожание стоимости указанных 17 инвестиционных проектов составляет 1960,8млн рублей или 41,11%», - отмечают данные ведомства.

Как сообщалось, в 2019 в Крыму не ввели в эксплуатацию несколько десятков километров новых и реконструируемых систем водоснабжения. Так, из запланированных 95 км в республике соорудили только 1,56 км.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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