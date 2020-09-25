Спасатели эвакуировали из-под Крымского моста четырех человек в лодке

Крымские спасатели эвакуировали от Крымского моста к берегу лодку с людьми, которые нуждались в помощи.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

«В 15.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что возле опоры №257 Крымского моста, вблизи арки, в гражданской лодке находятся четыре человека, которые стоят на якоре и просят о помощи», – говорится в сообщении.

Катер спасателей «КС-701» прибыл к потерпевшим в течение часа. «По прибытии в 15.52 лодка взята на буксир. Пострадавшие доставлены на 251 причал мыса Змеиный. В медицинской помощи не нуждались», – уточнили в МЧС.

По данным спасателей за минувшие сутки они привлекались для оказания помощи гражданам дважды. Один раз на воде и один раз в горно-лесной местности, где было спасено три человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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