Происшествия
Спасатели эвакуировали из-под Крымского моста четырех человек в лодке
Крымские спасатели эвакуировали от Крымского моста к берегу лодку с людьми, которые нуждались в помощи.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.
«В 15.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что возле опоры №257 Крымского моста, вблизи арки, в гражданской лодке находятся четыре человека, которые стоят на якоре и просят о помощи», – говорится в сообщении.
Катер спасателей «КС-701» прибыл к потерпевшим в течение часа. «По прибытии в 15.52 лодка взята на буксир. Пострадавшие доставлены на 251 причал мыса Змеиный. В медицинской помощи не нуждались», – уточнили в МЧС.
По данным спасателей за минувшие сутки они привлекались для оказания помощи гражданам дважды. Один раз на воде и один раз в горно-лесной местности, где было спасено три человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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