Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.2
воздух +24
море +23

Происшествия

Спасатели эвакуировали из-под Крымского моста четырех человек в лодке

10:17 пятница, 25 сентября 2020

Крымские спасатели эвакуировали от Крымского моста к берегу лодку с людьми, которые нуждались в помощи.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

«В 15.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что возле опоры №257 Крымского моста, вблизи арки, в гражданской лодке находятся четыре человека, которые стоят на якоре и просят о помощи», – говорится в сообщении.

Катер спасателей «КС-701» прибыл к потерпевшим в течение часа. «По прибытии в 15.52 лодка взята на буксир. Пострадавшие доставлены на 251 причал мыса Змеиный. В медицинской помощи не нуждались», – уточнили в МЧС.

По данным спасателей за минувшие сутки они привлекались для оказания помощи гражданам дважды. Один раз на воде и один раз в горно-лесной местности, где было спасено три человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керченском проливе спасли людей с терпящей бедствие яхты. Сотрудники главного управления МЧС России по Крыму оказали помощь людям, находившимся на борту яхты в Керченском проливе.

Под Евпаторией из воды спасли годовалого ребенка. Годовалый малыш чуть не утонул на пляже под Евпаторией.

Сотрудники МЧС Крыма спасли дрейфовавших в Черном море людей. В Крыму спасатели пришли на выручку пассажирам маломерного судна, заглохшего в полукилометре от берегов Ялты.

Туристы тонут в Крыму: в МЧС рассказали почему. Необычное коронавирусное лето близится к завершению. Итоги подводят бизнесмены, которые надеялись окупить все те издержки, которые принес COVID-19, врачи, задающиеся вопросом, усугубил ли наплыв отдыхающих эпидемиологическую обстановку... И свои печальные итоги подводят сотрудники МЧС.

Коронавирус в Крыму
По несколько в день: в Крыму ежедневно растет число умерших от коронавируса

По несколько в день: в Крыму ежедневно растет число умерших от коронавируса

Три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Крыму.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: в Крыму еще 84 новых случаев коронавируса

Рост продолжается: в Крыму еще 84 новых случаев коронавируса

За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.

Водный кризис
Глава Севастополя отказался от крымской воды

Глава Севастополя отказался от крымской воды

По его словам, проект использования воды из реки в республике был «очень негативно воспринят общественным мнением». Сейчас власти разрабатывают альтернативные варианты

Власть
Строительство трассы из России в Крым откладывается

Строительство трассы из России в Крым откладывается

На этой неделе практически завершился аукцион на постройку второго этапа новой суперсовременной автомобильной дороги Краснодар — Керчь.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации