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Севастопольский заказник завалили строительными отходами
фото © Крым.реалии
В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту складирования отходов на территории ландшафтного заказника «Байдарский».
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
«Установлено, что на земельных участках в районе с. Озерное в Севастополе, расположенных в хозяйственно-селитебной зоне государственного заказника «Байдарский», неизвестными лицами осуществлено несанкционированное складирование строительных отходов и грунта. Общая площадь их размещения составила более 1,63 га», – сказано в сообщении.
По данным ведомства, окружающей среде причинен ущерб в размере более 29 млн рублей вследствие поступления в почву загрязняющих веществ. Уголовное дело возбуждено по статье о «нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».
В апреле сообщалось о несанкционированной свалке в севастопольской балке Бермана. Стройки и реконструкции идут повсеместно, но грунт из котлованов и от дорожного строительства складировать на полигоне ТБО российское законодательство запрещает. Самосвалы везут его на окраины города, где уже образовалось множество несанкционированных свалок. Водителей ловят с поличным, штрафуют вместе с хозяевами, но нарушения продолжаются.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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