Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму пока не собираются вводить карантин из-за коронавируса ● Часть приезжающих в Крым украинцев уклоняются от тестирования на COVID ● В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка ● Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки ● Все стабильно: в Крыму выявили еще 81 заболевшего коронавирусом
Рост продолжается: в Крыму еще 84 новых случаев коронавируса
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За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.
58 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4137 случаев новой коронавирусной инфекции. 97 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3227 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 689 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4143 человека.
Выздоровевших за весь период – 2635 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Путин знает почему в Севастополе идет рост заражений коронавирусом. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе вполне естественен из-за прошедшего курортного сезона.
Часть приезжающих в Крым украинцев уклоняются от тестирования на COVID. В Крым с территории материковой Украины ежедневно пребывает до 800 человек. Однако часть приезжающих не выполняют предписания Роспотребнадзора по прохождению тестирования на коронавирус.
В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка. По состоянию на утро 24 сентября в Севастополе были зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19.
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