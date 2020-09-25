Рост продолжается: в Крыму еще 84 новых случаев коронавируса

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За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.

58 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4137 случаев новой коронавирусной инфекции. 97 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3227 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 689 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4143 человека.

Выздоровевших за весь период – 2635 человек.

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