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Происшествия

Пьяный турист из Европы разгромил музыкальное оборудование в севастопольском баре

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Севастополе пьяного иностранца, который отказывался оплачивать разбитое имущество бара.

Они получили сигнал о хулиганстве, находясь на маршруте патрулирования.

«На месте инцидента правоохранители выяснили, что гость города-героя, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вступив в конфликт с администратором бара, разбил дорогостоящее музыкальное оборудование, принадлежащее заведению. Со слов очевидцев, он сделал это намеренно. Возместить причиненный ущерб мужчина отказался. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Правонарушителем оказался 42-летний гражданин одной из стран Европы.

Росгвардейцы задержали и доставили мужчину в районное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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