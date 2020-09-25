Водный кризис
Развитие сюжета: Глава Севастополя отказался от крымской воды ● В Крыму «пропали» десятки километров новых сетей водоснабжения ● Засуха поставила под угрозу начало отопительного сезона в Крыму ● Власти Крыма объяснили отказ от опреснения воды ● Гидроэколог перечислила способы избавиться от дефицита воды в Крыму
Путин приказал опреснять морскую воду в Крыму
фото © Новости Крыма
По поручению президента РФ Владимира Путина в Крыму построят опреснительную установку для обеспечения водой Симферополя.
Она разместится в поселке Николаевка Симферопольского района, сообщил глава региона Сергей Аксенов на совещании о ситуации с водоснабжением.
Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства РК Дмитрий Черняев сказал, что в ближайшее время не стоит всерьез рассматривать возможность установки опреснительного завода в Крыму, так как в России нет компаний, которые могли бы построить предприятие необходимой мощности.
«В течение двух недель по поручению президента федеральным правительством будет предложено решение, связанное со строительством опреснительной установки в Симферополе. Она будет строиться на берегу моря в поселке Николаевка. В стране таких проектов никто никогда не реализовывал, поэтому принятое здесь решение будет уникальным», - заявил Аксенов.
Кроме того, в ближайшие три-четыре месяца Симферополь начнет ежесуточно получать воду еще из трех скважин на 10 тыс. кубометров, а также 40 тыс. кубометров в сутки из трех подземных водозаборов.
«В январе-феврале мы водоподачу в систему Симферополя обеспечим», - анонсировал глава Крыма.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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