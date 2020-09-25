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Водный кризис

Путин приказал опреснять морскую воду в Крыму

11:03 пятница, 25 сентября 2020
Путин приказал опреснять морскую воду в Крыму

фото © Новости Крыма

По поручению президента РФ Владимира Путина в Крыму построят опреснительную установку для обеспечения водой Симферополя.

Она разместится в поселке Николаевка Симферопольского района, сообщил глава региона Сергей Аксенов на совещании о ситуации с водоснабжением.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства РК Дмитрий Черняев сказал, что в ближайшее время не стоит всерьез рассматривать возможность установки опреснительного завода в Крыму, так как в России нет компаний, которые могли бы построить предприятие необходимой мощности.

«В течение двух недель по поручению президента федеральным правительством будет предложено решение, связанное со строительством опреснительной установки в Симферополе. Она будет строиться на берегу моря в поселке Николаевка. В стране таких проектов никто никогда не реализовывал, поэтому принятое здесь решение будет уникальным», - заявил Аксенов.

Кроме того, в ближайшие три-четыре месяца Симферополь начнет ежесуточно получать воду еще из трех скважин на 10 тыс. кубометров, а также 40 тыс. кубометров в сутки из трех подземных водозаборов.

«В январе-феврале мы водоподачу в систему Симферополя обеспечим», - анонсировал глава Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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