Путин надавал советов Развожаеву по решению проблем Севастополя

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В Севастополе и в Крыму есть проблемы, которые копились годами. Однако власти в состоянии решить все острые вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин во время онлайн-совещания с новоназначенными губернаторами.

«Вы уже за это время окунулись в работу с головой, я это вижу, и вы знаете хорошо, сколько проблем нерешенных, которые копились годами, предстоит преодолеть Севастополю и Крыму в целом. Но программы развития у вас есть, они сверстаны.

Некоторые вещи пока остаются весьма острыми. Но мы в состоянии решить все вопросы.

Нужно только быть в контакте с людьми, выявлять все острые проблемы, сосредотачивать на них внимание, подтаскивать туда и финансовые и административные ресурсы, решать все в ходе текущей работы», - сказал Путин, обращаясь к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.

При этом российский лидер отметил, что не стоит забывать о «перспективных стратегических целях развития региона».

«Люди, безусловно, ждут значимого и осязаемого результата работы вашей команды. Не сомневайтесь, поддержка федерального центра будет обеспечена. Надеюсь на ваш профессионализм и заинтересованное отношение к тому делу, которое вам доверили люди», - заключил Путин.

14 сентября Михаил Развожаев одержал победу на выборах губернатора Севастополя.За него свой голос отдали 85,72% избирателей. Явка на выборах в этом году составила 48,28%, это больше, чем на выборах 2017 года – тогда свой голос отдали 34,2% избирателей, победил Дмитрий Овсянников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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