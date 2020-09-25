Прогноз погоды в Крыму на пятницу 25 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 25 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (ночью и утром местами туман), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в западных и восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 26, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 92 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 3 км/час, возможны порывы до 6 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 18 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 83 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 25, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 89 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 27, ночью около 16 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 93 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 27, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 88 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью около 14 градусов. Ветер южный 3 км/час, возможны порывы до 6 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 80 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 23, ночью около 14 градусов. Ветер южный 3 км/час, возможны порывы до 6 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 80 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 22, в Сочи - 25, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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