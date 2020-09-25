Общество
Прогноз погоды на неделю: в Крыму назвали дату окончания лета
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Предстоящие выходные завершат летнюю погоду Крыму.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«На сегодняшний день сентябрь в Крыму достаточно благополучный. Превышение температуры над нормой составляет 0,4 градуса. Выпало 64% осадков от положенного», - сказал он.
По словам Тишковца, на выходных в Крыму температура воздуха поднимется до +30 градусов.
«В субботу и воскресенье инициативу перехватит антициклон. В Крыму ожидается солнечная сухая погода. Ночью температура будет колебаться от +12 до +18 градусов, днем можно рассчитывать на +25…+30 градусов», - отметил специалист.
Он рассказал, что на следующей неделе крымчане увидят за окном настоящую осень: с дождями, грозами и ветром.
«Примерно такой же характер метеоусловий будет и в понедельник. Крайним днем, когда крымчане и гости полуострова будут наслаждаться теплом, станет вторник. К вечеру с приближением мощного северо-атлантического циклона погода начнет портиться, пойдут дожди, прогремят грозы. В среду температура рухнет примерно на 10 градусов, ожидаются дожди, сильный ветер. Дневная температура не поднимется выше +22 градусов», - уточнил Тишковец.
Температура воды у берегов Черного моря составит +19…+21 градус.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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