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Власть

Предпринимателя будут судить в Крыму за сокрытие миллионов от налоговой

13:55 пятница, 25 сентября 2020

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя, скрывшего 6,2 млн рублей, которые должны были пойти на уплату налогов.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Прокуратура Киевского района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одного из предприятий города, – говорится в сообщении. – С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу».

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 199.2 УК РФ – сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере. По данным следствия, обвиняемый с декабря 2019 по февраль 2020 года знал о существовании просроченной задолженности по налогам и страховым взносам и о приостановлении налоговым органом расходных операций по счетам предприятия.

Понимая, что при поступлении денежных средств на счета предприятия будет произведено взыскание налоговой недоимки, он умышленно вывел денежные средства в размере 6,2 млн рублей из-под механизма принудительного взыскания путем заключения договоров займа денежных средств. После этого в обход расчетных счетов предприятия директор израсходовал деньги по своему усмотрению.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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