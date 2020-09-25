Происшествия
Правоохранители изъяли в Севастополе партию контрафактных кроссовок и спортивных костюмов
Правоохранительные органы изъяли в Севастополе партию контрафактной продукции легкой промышленности.
Операцию провели сотрудники Севастопольской таможни совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинскому району Севастополя.
«По результатам проверки у индивидуального предпринимателя были изъяты 81 пара обуви и 61 единица одежды (спортивные куртки, брюки, толстовки). Общее количество составило 142 единицы товаров, маркированных брендами Nike, Reebok и Adidas», – сообщает пресс-служба Севастопольской таможни.
Изъятый товар направлен на экспертизу для подтверждения контрафактного происхождения и определения суммы ущерба правообладателям.
Лица, нарушившие законодательство, будут привлечены к ответственности.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Директора крымского пансионата накажут за наем врача, из-за которого умер ребенок. Директор пансионата в поселке Курортное под Феодосией нанял неквалифицированного врача, из-за которого впоследствии погиб ребенок.
Крымчанин тайно оформил микрозайм на свою мать. В Феодосии местный житель использовал паспортные данные своей матери, чтобы оформить микрозайм.
Пытавшийся снабдить заключенных марихуанной крымчанин проведет восемь лет в колонии. Железнодорожный суд Симферополя приговорил жителя Симферопольского района к восьми годам лишения свободы за попытку перебросить сверток с марихуаной через забор СИЗО.
Начальник евпаторийского лагеря стала фигурантом уголовного дела. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника евпаторийского детского лагеря, которая приняла на работу вожатым судимого мужчину.
Не ввели военное положение - бывший крымский премьер объяснил почему Украина потеряла Крым
Остановить захват Крыма Россией в феврале 2014 года могло только введение военного положения на полуострове.
Крымчане назвали российских туристов необразованными
Местные жители отмечают, что людям нужно только попить, поесть и поваляться на пляже.
В Украине озвучили новый план возвращения Крыма
Украина не потянет одновременную войну в Крыму и Донбассе, поэтому возвращать территории надо иначе.
Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму
Наибольший уровень заболеваемости пневмониями и COVID-19 сохраняется в Симферополе.
23 сентября
Путин приказал опреснять морскую воду в Крыму
7 часов назад
В Крыму еще 81 новых случаев коронавируса
22 сентября
По несколько в день: в Крыму ежедневно растет число умерших от коронавируса
Три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Крыму.