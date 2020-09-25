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Правоохранители изъяли в Севастополе партию контрафактных кроссовок и спортивных костюмов

15:04 пятница, 25 сентября 2020

Правоохранительные органы изъяли в Севастополе партию контрафактной продукции легкой промышленности.

Операцию провели сотрудники Севастопольской таможни совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинскому району Севастополя.

«По результатам проверки у индивидуального предпринимателя были изъяты 81 пара обуви и 61 единица одежды (спортивные куртки, брюки, толстовки). Общее количество составило 142 единицы товаров, маркированных брендами Nike, Reebok и Adidas», – сообщает пресс-служба Севастопольской таможни.

Изъятый товар направлен на экспертизу для подтверждения контрафактного происхождения и определения суммы ущерба правообладателям.

Лица, нарушившие законодательство, будут привлечены к ответственности.

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