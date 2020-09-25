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Коронавирус в Крыму

По несколько в день: в Крыму ежедневно растет число умерших от коронавируса

10:52 пятница, 25 сентября 2020
По несколько в день: в Крыму ежедневно растет число умерших от коронавируса

фото © zdrav.expert

Три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Крыму.

Это следует из информации министерства здравоохранения РК о ситуации с коронавирусной инфекцией в республике.

Общее число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 в Крыму с начала пандемии составило – 59 человек, из них 12 за последние 4 дня.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 4137 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки инфекция подтверждена у 84 человек.

Выздоровевших за весь период – 2635 человек, из них 74 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пока не собираются вводить карантин из-за коронавируса. В Госсовете РК приняли поправки, которые взбудоражили крымчан.

Путин знает почему в Севастополе идет рост заражений коронавирусом. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе вполне естественен из-за прошедшего курортного сезона.

Часть приезжающих в Крым украинцев уклоняются от тестирования на COVID. В Крым с территории материковой Украины ежедневно пребывает до 800 человек. Однако часть приезжающих не выполняют предписания Роспотребнадзора по прохождению тестирования на коронавирус.

В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка. По состоянию на утро 24 сентября в Севастополе были зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19.

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