По несколько в день: в Крыму ежедневно растет число умерших от коронавируса

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Три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Крыму.

Это следует из информации министерства здравоохранения РК о ситуации с коронавирусной инфекцией в республике.

Общее число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 в Крыму с начала пандемии составило – 59 человек, из них 12 за последние 4 дня.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 4137 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки инфекция подтверждена у 84 человек.

Выздоровевших за весь период – 2635 человек, из них 74 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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