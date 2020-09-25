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Власть

Не ввели военное положение - бывший крымский премьер объяснил почему Украина потеряла Крым

18:40 пятница, 25 сентября 2020
Не ввели военное положение - бывший крымский премьер объяснил почему Украина потеряла Крым

фото © liga.net

Остановить захват Крыма Россией в феврале 2014 года могло только введение военного положения на полуострове.

Об этом в эфире телеканала «Украины 24» заявил последний украинский премьер-министр республики Анатолий Могилев.

Могилев возложил ответственность за потерю Крыма на украинское руководство того времени, пришедшее к власти после Евромайдана.

«Я глубоко убежден, что высшие должностные лица страны на тот момент совершили должностное преступление, если сказать квалификацию по статьям УК, – это 111-я УК Украины «Госизмена», и допустили аннексию Крыма. Потому что, когда человек садится в кресло и.о. президента или кресло МВД, СБУ, Генпрокуратуры, Минобороны и так далее, они не то, что могут принимать решения, – они обязаны принимать определенные решения по исполнению своих функциональных обязанностей.

Возникла реальная угроза потери части территории Украины и адекватных действий от высших органов власти не поступило никаких. Почему я так говорю? Потому что только на уровне Киева, по нашему законодательству, можно принимать решения о проведении или антитеррористической операции, или введении военного положения. И только это бы спасло Крым от потери его Украиной», – заявил Могилев.

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