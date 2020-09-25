На набережной Ялты установили онлайн-камеры

За набережной Ялты теперь можно наблюдать в режиме онлайн.

Об этом сообщили в отделе информационной политики Администрации города Ялта.

— От жителей и гостей Ялты поступали обращения с просьбами обеспечить онлайн-трансляцию основных достопримечательностей города, — отметил глава администрации Ялты Иван Имгрунт. — Режим прямой видеотрансляция организован в рамках реализации мероприятий проекта «Умный город» с целью популяризации нашего курорта. Теперь в режиме реального времени Ялтой можно любоваться из любой точки мира.

По его словам, на сегодняшний день, на официальной странице администрации Ялта на портале Правительства РК в разделе «Ялта — онлайн» транслируется два видеопотока, однако в ближайшее время планируется развернуть трансляцию с наиболее знаковых для горожан и гостей города мест.

Трансляция видеопотока организована на внебюджетной основе, оборудование также предоставлено одной из IT-компаний города.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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