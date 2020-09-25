На крымской трассе БТР столкнулся с легковушкой

В четверг, 24 сентября, на трассе «Таврида» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и БТРа.

Об этом сообщают очевидцы.

Авария случилась около 9 часов утра в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района Крыма. БТР, ехавший в составе колонны военной техники, столкнулся с автомобилем «Nissan Almera».

«Похоже, «Ниссан» опередил БТР и перед ним решил перестроиться. Ну и БТР его подвинул. Просто, многие думают, что в БТРе обзор, как в автобусе», - пишут пользователи в соцсетях.

Официальной информации по ДТП пока что нет, подробности выясняются.

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