Происшествия
На крымской трассе БТР столкнулся с легковушкой
В четверг, 24 сентября, на трассе «Таврида» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и БТРа.
Об этом сообщают очевидцы.
Авария случилась около 9 часов утра в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района Крыма. БТР, ехавший в составе колонны военной техники, столкнулся с автомобилем «Nissan Almera».
«Похоже, «Ниссан» опередил БТР и перед ним решил перестроиться. Ну и БТР его подвинул. Просто, многие думают, что в БТРе обзор, как в автобусе», - пишут пользователи в соцсетях.
Официальной информации по ДТП пока что нет, подробности выясняются.
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