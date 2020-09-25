Происшествия
Крымчанин тайно оформил микрозайм на свою мать
В Феодосии местный житель использовал паспортные данные своей матери, чтобы оформить микрозайм.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В полицию поступило заявление от руководителя отдела претензионной работы по микрозаймам о том, что гражданин заключил договор займа на сумму 4500 рублей. Деньги мужчина не вернул, чем причинил ущерб организации.
Им оказался ранее не судимый 34-летний житель Феодосии.
«Мужчина нигде не работает, проживает совместно с матерью. Как пояснил подозреваемый, он нуждался в деньгах, в Интернете нашел сайт фирмы, которая предоставляет микрозаймы. Для оформления займа воспользовался не своими документами, а ввел данные паспорта и банковской карты своей матери», - рассказали в ведомстве.
Деньги мужчина потратил на продукты питания.
Матери об этом случае крымчанин ничего не рассказал, а зачисление денег на карту объяснил тем, что якобы приятель вернул давнишний долг.
Теперь мужчине грозит тюремный срок до трех лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Начальник евпаторийского лагеря стала фигурантом уголовного дела. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника евпаторийского детского лагеря, которая приняла на работу вожатым судимого мужчину.
Шесть прокуроров из Ростовской области отправятся на службу в Крым. Шесть районных прокуроров из донского региона отправятся на службу в Крым и Севастополь.
Директора школы в Севастополе оштрафовали за нарушение закона. Директор Севастопольской школы №40 нарушала закон при организации работы столовой. Женщина привлечена к административной ответственности и заплатит штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В МИД РФ прокомментировали захват крымчан нигерийскими пиратами. Министерство иностранных дел России делает все, чтобы освободить пятерых моряков, оказавшихся в плену и нигерийских пиратов.
По несколько в день: в Крыму ежедневно растет число умерших от коронавируса
Три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Крыму.
Рост продолжается: в Крыму еще 84 новых случаев коронавируса
За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.
Глава Севастополя отказался от крымской воды
По его словам, проект использования воды из реки в республике был «очень негативно воспринят общественным мнением». Сейчас власти разрабатывают альтернативные варианты
Все стабильно: в Крыму выявили еще 81 заболевшего коронавирусом
За 23 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции.
вчера
Строительство трассы из России в Крым откладывается
На этой неделе практически завершился аукцион на постройку второго этапа новой суперсовременной автомобильной дороги Краснодар — Керчь.