Крымчанин тайно оформил микрозайм на свою мать

В Феодосии местный житель использовал паспортные данные своей матери, чтобы оформить микрозайм.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В полицию поступило заявление от руководителя отдела претензионной работы по микрозаймам о том, что гражданин заключил договор займа на сумму 4500 рублей. Деньги мужчина не вернул, чем причинил ущерб организации.

Им оказался ранее не судимый 34-летний житель Феодосии.

«Мужчина нигде не работает, проживает совместно с матерью. Как пояснил подозреваемый, он нуждался в деньгах, в Интернете нашел сайт фирмы, которая предоставляет микрозаймы. Для оформления займа воспользовался не своими документами, а ввел данные паспорта и банковской карты своей матери», - рассказали в ведомстве.

Деньги мужчина потратил на продукты питания.

Матери об этом случае крымчанин ничего не рассказал, а зачисление денег на карту объяснил тем, что якобы приятель вернул давнишний долг.

Теперь мужчине грозит тюремный срок до трех лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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