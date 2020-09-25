Крымчанин проведет 14 лет в колонии за попытки изнасиловать малолетнюю дочь

Нижнегорский районный суд Крыма приговорил 42-летнего местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за неоднократные попытки изнасилования несовершеннолетней дочери.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Согласно материалам уголовного дела, житель Нижнегорского района, семейный человек, отец пятерых малолетних детей, ранее не имевший проблем с законом, в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года предпринял не менее пяти попыток совершить насильственные действия сексуального характера против своей малолетней родной дочери», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что мужчина выбирал разные места и разное время суток: днем, когда дома никого не было, либо ночью, когда семья уже спала. Под разными предлогами он вводил дочь в заблуждение относительно своих действий, пользовался ее беспомощным состоянием. На момент совершения первого эпизода преступления ребенку было девять лет.

«В силу обстоятельств, в каждом из установленных подобных случаев умышленные преступные действия главы семейства были пресечены супругой или средней их дочерью, поэтому довести преступление до конца он не мог по не зависящим от него обстоятельствам, – подчеркнули в суде. – Данное деяние является умышленным преступлением, относящимся к категории особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признал. Суд признал его виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ – покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Наряду с этим суд ограничил виновного в свободе сроком на два года, после отбытия основного наказания. Приговор суда в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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