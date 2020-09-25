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Коронавирус в Крыму

Коронавирус бьет по местным: сводка за сутки в Севастополе

Коронавирус бьет по местным: сводка за сутки в Севастополе

фото © meduza.io

В Севастополе за последние сутки были зарегистрированы 19 новых случаев COVID-19.

 По состоянию на утро 25 сентября с начала года коронавирусом заразились 907 севастопольцев и гостей города.

«Новые заболевшие – люди в возрасте от 25 до 82 лет, все – местные жители», - сообщили в пресс-службе правительства.

Также за сутки из больниц города были выписаны 8 человек, излечившихся от COVID-19.

Таким образом, на данный момент в стационарах находится 252 человека с этим диагнозом. Выздоровели с начала 597 человек, 25 пациентов скончались.

Как сообщалось ранее, режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса был продлен в Севастополе до конца октября. В помещениях опять введен обязательный масочный режим.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рост продолжается: в Крыму еще 84 новых случаев коронавируса. За 24 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.

В Крыму пока не собираются вводить карантин из-за коронавируса. В Госсовете РК приняли поправки, которые взбудоражили крымчан.

Путин знает почему в Севастополе идет рост заражений коронавирусом. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе вполне естественен из-за прошедшего курортного сезона.

Часть приезжающих в Крым украинцев уклоняются от тестирования на COVID. В Крым с территории материковой Украины ежедневно пребывает до 800 человек. Однако часть приезжающих не выполняют предписания Роспотребнадзора по прохождению тестирования на коронавирус.

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