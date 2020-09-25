Колоссальные объемы пресной воды в Крыму уходят в море

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Большие объемы подземной пресной воды в Крыму уходят неиспользованными в море.

Это явление получило название субмаринная разгрузка подземных вод. К таким выводам пришли ученые, исследовавшие состав воды Черного моря в районе Крымского побережья. В частности, большое количество подземной воды разгружается в районе мыса Айя.

«Из только одной карстовой полости около мыса Айя, так называемого Екатерининского грота, в сутки уходит в Черное море от 4 до 15 тысяч кубических метров пресной воды. В среднем по году там теряется до 6 тысяч кубических метров в сутки. Даже в засушливый 2007 год только летом там наблюдалась разгрузка около 2 тысяч кубов пресной воды в сутки. Это колоссальный объем, на самом деле. Подобные процессы наблюдаются и на Юго-западном побережье Крыма, в районе Судака, около Аю-Дага, поселка Кацивели, около мыса Опук и в районе мыса Тарханкут», - сообщил кандидат химических наук, старший научный сотрудник отдела биогеохимии моря Морского гидрофизического института РАН Илларион Довгий.

К таким выводам ученые пришли во время исследований, которые проводились в разные сезоны в течение последних двух лет. По его словам, этот вопрос в Крыму пока не достаточно изучен, однако использование подземных пресных вод могло бы значительно помочь в катастрофической ситуации с пересыханием водохранилищ, которые наблюдается в этом году по всему полуострову.

«Пресную воду можно перехватить с суши – это первый способ. Кроме того, в мире существуют технологии, позволяющие эту воду из моря добывать. Если есть достаточно крупный очаг с хорошим напором, то его можно каптировать – то есть сделать водозаборные сооружения, проложить трубы и подавать в ближайшие населенные пункты. Некоторые источники отделяют от моря дамбой, а некоторые, расположенные на дне накрывают куполом. Такие технологии используются, например, в Средиземноморье. Эта вода достаточно высокого качества, ее можно использовать и в качестве питьевой», - добавил Довгий.

Различные проблемы морей в эти дни ученые обсуждают на Всероссийской научной конференции «Моря России: исследования береговой и шельфовой зон» в Морском гидрофизическом институте РАН в Севастополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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