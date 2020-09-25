Общество
Какой сегодня праздник 25 сентября
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Сегодня, 25 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день фармацевта (World Pharmacists Day)
Профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики ежегодно отмечается 25 сентября. В этот день 104 года назад в ходе работы Всемирного конгресса по фармации и фармацевтическим наукам, проходившего в Турция, была образована Международная фармацевтическая федерация (International Pharmaceutical Federation — FIP).
Цель профессионального праздника фармацевтического работника — защита прав и интересов фармацевтам, а также всестороннее содействие выполнению ими своей роли, что должно способствовать улучшению здоровья во всем мире, повышению имиджа и, а также популяризации профессии фармацевта и провизора.
День памяти преподобного Вассиана Тиксненского, Тотемского
Стремясь к уединению, преподобный, кроме духовного отца, никого не принимал в своей келлии. Питался он подаянием, которое ему клали на оконце. Преставился преподобный Вассиан 12 сентября 1624 года. Только при погребении обнаружилось, как тяжко смирял он свою плоть.
На месте подвигов преподобного впоследствии был основан монастырь в честь Нерукотворного образа Спасителя. Почитание преподобного Вассиана началось с 1647 года, когда во время моровой язвы у места его погребения многие получили исцеление. Житие преподобного написано в 1745 г. игуменом Иосифом.
Артамон Змеевик
Народный праздник «Артамон Змеевик» отмечается 25 сентября (по старому стилю - 12 сентября). Православная церковь в этот день чтит память священномученика Автонома. Другие названия праздника: «Артамон», «Артамонов день», «Змеиный день». 25 сентября лето полностью уступало свои права осени, а звери и птицы начинали готовиться к зимовке.
Также сегодня, 25 сентября, отмечают такие праздники:
- День комиксов (National Comic Book Day) в США
- Всемирный день сновидений (World Dream Day)
- День тикающих часов
- День памяти российского полководца П. И. Багратиона
- День математических рассказов (Math Storytelling Day)
- Всемирный день легких (World Lung Day)
- День дочери (National Daughter Day) в США
- День лучшего завтрака (Better Breakfast Day) в США
- День приготовления пищи (National Cooking Day) в США
- День дерева (National Tree Day) в Канаде
- День лобстера (National Lobster Day) в США
- День симпатии харки во Франции
- День молодежи Науру
- День святого Николая из Флюэ (Bruderklausenfest) в Швейцарии
- День вооруженных сил Мозамбика
Сегодня именины празднуют: Даниил, Феодул, Федор, Афанасий, Юлиан, Никодим, Семен, Вассиан, Македон, Альберт, Татион, Автоном, Корнут.
Что происходило 25 сентября в прошлые годы
1396 - столкновение христианского и мусульманского миров в сражении при Никополе (Никопольское сражение).
1493 - второе путешествие в Америку Христофора Колумба.
1789 - принятие 12 поправок к конституции США, известных ныне как «Билль о правах».
1789 - взятие Хаджи-Бея (сегодняшняя Одесса) генералом Хосе де Рибасом.
1818 - проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку английским врачом Джеймсом Бланделом.
1854 - начало обороны царскими войсками России Севастополя во времена Крымской войны.
1914 - первое сражение отряда Украинских Сечевых Стрельцов.
1915 - в Европу проникает американский доллар в виде займа Англии и Франции.
1992 - открытие важной европейской водной артерии канала Рейн-Майн-Дунай, который соединил Черное и Северное моря.
1998 - начало вещания развлекательного музыкального канала «MTV Россия».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 сентября. Какие праздники будут завтра?
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