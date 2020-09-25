Какой сегодня праздник 25 сентября

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Сегодня, 25 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день фармацевта (World Pharmacists Day)

Профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики ежегодно отмечается 25 сентября. В этот день 104 года назад в ходе работы Всемирного конгресса по фармации и фармацевтическим наукам, проходившего в Турция, была образована Международная фармацевтическая федерация (International Pharmaceutical Federation — FIP).

Цель профессионального праздника фармацевтического работника — защита прав и интересов фармацевтам, а также всестороннее содействие выполнению ими своей роли, что должно способствовать улучшению здоровья во всем мире, повышению имиджа и, а также популяризации профессии фармацевта и провизора.

День памяти преподобного Вассиана Тиксненского, Тотемского

Стре­мясь к уеди­не­нию, пре­по­доб­ный, кро­ме ду­хов­но­го от­ца, ни­ко­го не при­ни­мал в сво­ей кел­лии. Пи­тал­ся он по­да­я­ни­ем, ко­то­рое ему кла­ли на окон­це. Пре­ста­вил­ся пре­по­доб­ный Вас­си­ан 12 сен­тяб­ря 1624 го­да. Толь­ко при по­гре­бе­нии об­на­ру­жи­лось, как тяж­ко сми­рял он свою плоть.

На ме­сте по­дви­гов пре­по­доб­но­го впо­след­ствии был ос­но­ван мо­на­стырь в честь Неру­ко­твор­но­го об­ра­за Спа­си­те­ля. По­чи­та­ние пре­по­доб­но­го Вас­си­а­на на­ча­лось с 1647 го­да, ко­гда во вре­мя мо­ро­вой яз­вы у ме­ста его по­гре­бе­ния мно­гие по­лу­чи­ли ис­це­ле­ние. Жи­тие пре­по­доб­но­го на­пи­са­но в 1745 г. игу­ме­ном Иоси­фом.

Артамон Змеевик

Народный праздник «Артамон Змеевик» отмечается 25 сентября (по старому стилю - 12 сентября). Православная церковь в этот день чтит память священномученика Автонома. Другие названия праздника: «Артамон», «Артамонов день», «Змеиный день». 25 сентября лето полностью уступало свои права осени, а звери и птицы начинали готовиться к зимовке.

Также сегодня, 25 сентября, отмечают такие праздники:

- День комиксов (National Comic Book Day) в США

- Всемирный день сновидений (World Dream Day)

- День тикающих часов

- День памяти российского полководца П. И. Багратиона

- День математических рассказов (Math Storytelling Day)

- Всемирный день легких (World Lung Day)

- День дочери (National Daughter Day) в США

- День лучшего завтрака (Better Breakfast Day) в США

- День приготовления пищи (National Cooking Day) в США

- День дерева (National Tree Day) в Канаде

- День лобстера (National Lobster Day) в США

- День симпатии харки во Франции

- День молодежи Науру

- День святого Николая из Флюэ (Bruderklausenfest) в Швейцарии

- День вооруженных сил Мозамбика

Сегодня именины празднуют: Даниил, Феодул, Федор, Афанасий, Юлиан, Никодим, Семен, Вассиан, Македон, Альберт, Татион, Автоном, Корнут.

Что происходило 25 сентября в прошлые годы

1396 - столкновение христианского и мусульманского миров в сражении при Никополе (Никопольское сражение).

1493 - второе путешествие в Америку Христофора Колумба.

1789 - принятие 12 поправок к конституции США, известных ныне как «Билль о правах».

1789 - взятие Хаджи-Бея (сегодняшняя Одесса) генералом Хосе де Рибасом.

1818 - проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку английским врачом Джеймсом Бланделом.

1854 - начало обороны царскими войсками России Севастополя во времена Крымской войны.

1914 - первое сражение отряда Украинских Сечевых Стрельцов.

1915 - в Европу проникает американский доллар в виде займа Англии и Франции.

1992 - открытие важной европейской водной артерии канала Рейн-Майн-Дунай, который соединил Черное и Северное моря.

1998 - начало вещания развлекательного музыкального канала «MTV Россия».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 сентября. Какие праздники будут завтра?

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