Водный кризис
Развитие сюжета: Вопрос закрыт: Аксенов отказал в воде для Севастополя из Коккозки ● Колоссальные объемы пресной воды в Крыму уходят в море ● Путин приказал опреснять морскую воду в Крыму ● Глава Севастополя отказался от крымской воды ● В Крыму «пропали» десятки километров новых сетей водоснабжения
Из-за отсутствия воды симферопольцы оскорбляют сотрудников колл-центра
Жители Симферополя оскорбляют сотрудников колл-центра, которые принимают заявки, связанные с водоснабжением города.
Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.
— Причем, люди, которые работают в колл-центрах, не имеют отношения к водоснабжению, они дают информацию, принимают заявки и отрабатывают их. Поэтому у меня просьба, давайте будет взаимовежливы, — сказала Проценко.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что понимает эмоции людей и даже готов принять оскорбления в свой адрес, но ни в чем не повинные сотрудники колл-центра страдать не должны.
— Я понимаю эмоции людей, кто с детьми, с инвалидностью. Если неделю нет воды вообще никакой, каждый день превращается в подъем ведер, но это не дает права оскорблять посторонних людей. Ладно меня, я обиды никогда не держу. Но зачем выливать свою злость на работников колл-центров, кто не имеет к водоснабжению отношения? — сказал Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Вопрос закрыт: Аксенов отказал в воде для Севастополя из Коккозки. Проект по переброске воды на Севастополь из реки Коккозка, против которого активно выступают жители Бахчисарайского района, скорее всего закрыт насовсем.
В центре Симферополя наконец доремонтируют проблемный мост. Капитальный ремонт моста на улице Толстого в Симферополе планируется завершить до ноября.
Глава Севастополя отказался от крымской воды. По его словам, проект использования воды из реки в республике был «очень негативно воспринят общественным мнением». Сейчас власти разрабатывают альтернативные варианты
В Крыму «пропали» десятки километров новых сетей водоснабжения. В 2019 в Крыму не ввели в эксплуатацию несколько десятков километров новых и реконструируемых систем водоснабжения, говорится в материалах Счетной палаты РФ.
Не ввели военное положение - бывший крымский премьер объяснил почему Украина потеряла Крым
Остановить захват Крыма Россией в феврале 2014 года могло только введение военного положения на полуострове.
Крымчане назвали российских туристов необразованными
Местные жители отмечают, что людям нужно только попить, поесть и поваляться на пляже.
Туристы жалуются на «жуткий запах канализации» из рек Алушты фото
Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что туристы жалуются в социальных сетях на «жуткий запах канализации» из городских рек.
Путин приказал опреснять морскую воду в Крыму
По поручению президента РФ Владимира Путина в Крыму построят опреснительную установку для обеспечения водой Симферополя.
11 часов назад
В Крыму возникли проблемы с тестированием на ковид
8 часов назад
Глава Севастополя отказался от крымской воды
13 часов назад
В Украине озвучили новый план возвращения Крыма
Украина не потянет одновременную войну в Крыму и Донбассе, поэтому возвращать территории надо иначе.