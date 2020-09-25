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Водный кризис

Из-за отсутствия воды симферопольцы оскорбляют сотрудников колл-центра

Жители Симферополя оскорбляют сотрудников колл-центра, которые принимают заявки, связанные с водоснабжением города.

Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

— Причем, люди, которые работают в колл-центрах, не имеют отношения к водоснабжению, они дают информацию, принимают заявки и отрабатывают их. Поэтому у меня просьба, давайте будет взаимовежливы, — сказала Проценко.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что понимает эмоции людей и даже готов принять оскорбления в свой адрес, но ни в чем не повинные сотрудники колл-центра страдать не должны.

— Я понимаю эмоции людей, кто с детьми, с инвалидностью. Если неделю нет воды вообще никакой, каждый день превращается в подъем ведер, но это не дает права оскорблять посторонних людей. Ладно меня, я обиды никогда не держу. Но зачем выливать свою злость на работников колл-центров, кто не имеет к водоснабжению отношения? — сказал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вопрос закрыт: Аксенов отказал в воде для Севастополя из Коккозки. Проект по переброске воды на Севастополь из реки Коккозка, против которого активно выступают жители Бахчисарайского района, скорее всего закрыт насовсем.

В центре Симферополя наконец доремонтируют проблемный мост. Капитальный ремонт моста на улице Толстого в Симферополе планируется завершить до ноября.

Глава Севастополя отказался от крымской воды. По его словам, проект использования воды из реки в республике был «очень негативно воспринят общественным мнением». Сейчас власти разрабатывают альтернативные варианты

В Крыму «пропали» десятки километров новых сетей водоснабжения. В 2019 в Крыму не ввели в эксплуатацию несколько десятков километров новых и реконструируемых систем водоснабжения, говорится в материалах Счетной палаты РФ.

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