Глава Севастополя отказался от крымской воды

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По его словам, проект использования воды из реки в республике был «очень негативно воспринят общественным мнением». Сейчас власти разрабатывают альтернативные варианты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что проект подачи воды в город из реки Коккозка в республике Крым не может быть реализован из-за негативной реакции общественности. Об этом Развожаев сказал в эфире севастопольского телеканала СТВ.

«Проект, который я предлагал президенту, по забору паводковых вод, которые условно начнутся с декабря месяца из реки Коккозка, был очень негативно воспринят общественным мнением, прежде всего крымчанами, жителями Бельбекской долины», — сообщил губернатор.По его словам, при «таком общественном мнении», в таком формате реализовывать проект нельзя, «какое бы благое дело не делалось».

По мнению местных жителей, проект переброски воды из Коккозки приведет к экологической и гуманитарной катастрофе в Бельбекской долине. Проект повлечет за собой уменьшение водоснабжения 12 сел долины, а также усиление оползневых процессов, загрязнение и обмеление реки Бельбек, отметил активист, учредитель общественной организации «Блокпост Севастополь», Андрей Ситников.

Сейчас власти работают над альтернативными вариантами подачи воды, указал губернатор. Он отметил, что потери воды в городе составляют 40%, а ситуация с водой в регионе «очень тяжелая».

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