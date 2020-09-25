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Власть

Директора крымского пансионата накажут за наем врача, из-за которого умер ребенок

11:26 пятница, 25 сентября 2020

Директор пансионата в поселке Курортное под Феодосией нанял неквалифицированного врача, из-за которого впоследствии погиб ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Феодосийского городского суда.

«Вопреки требованиям действующего законодательства и нормативно-правовым актам, генеральным директором (пансионата ООО «Крымское приморье») с начала апреля прошлого года были возложены обязанности врача пункта медицинской помощи на территории пансионата на гражданина М, квалификация которого не соответствовала требованиям, – говорится в сообщении. – В результате действий должностного лица в конце июля 2019 года врачом в пункте медицинской помощи была оказана неквалифицированная медицинская помощь малолетнему ребенку 2012 года рождения, ему также не был обеспечен вызов скорой медицинской помощи, в результате чего ребенок умер».

Суд признал директора виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей и выплате компенсации опекуну ребенка в 400 тысяч рублей. «При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, добровольное возмещение морального вреда потерпевшей в сумме 230 тысяч рублей и другие смягчающие наказание обстоятельства, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание», – пояснили в пресс-службе.

Сам врач был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен в начале июня текущего года к ограничению свободы на срок в два года (он обязан не покидать муниципалитет). Кроме того, его обязали выплатить опекуну ребенка 800 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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