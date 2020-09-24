Житель Крыма вломился в соседскую квартиру и совершил половое преступление против девочки

Житель Симферопольского района обвиняется в незаконном проникновении в соседскую квартиру и совершении полового преступления против несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 49-летнего жителя Симферопольского района, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, угрозе убийством, мошенничестве (часть 1 статьи 139, пункт «б» части 4 статьи 132, части 1 статьи 119, части 1 статьи 159 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, пока родителей девятилетней девочки не было дома, мужчина проник в квартиру к своим соседям и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. «После он высказал в адрес ребенка угрозы убийством, если она расскажет о произошедшем кому-либо. Девочка рассказала маме о случившемся лишь спустя время, когда женщина собралась за покупками и решила вновь оставить дочку одну с младшими братьями», – добавила Постнова.

Кроме того, мужчина присвоил мошенническим путем деньги предприятия, на котором он работал охранником.

В настоящее время дело мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Коммерсант

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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