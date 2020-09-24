Житель Крыма убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов

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Житель Симферопольского района убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Поздним вечером 2 июня текущего года на территории оптовой базы между 23-летним мужчиной и его знакомым – сторожем базы во время распития спиртного произошел конфликт. Злоумышленник избил сторожа, затем нанес удары металлическим предметом по голове и ножом в жизненно важные органы. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Чтобы скрыть следы совершенного убийства, мужчина затащил тело погибшего сторожа в помещение сторожки, закидал вещами и поджег».

Впоследствии мужчина скрылся из города, но был задержан в Феодосии. В его отношении было возбуждено уголовное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе следствия он дал признательные показания, на месте рассказал об обстоятельствах происшествия.

Решением суда он признан виновным в совершении преступления и приговорен к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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