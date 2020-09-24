Засуха поставила под угрозу начало отопительного сезона в Крыму

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С 15 октября в Крыму официально стартует отопительный сезон. Первыми тепло получат объекты социальной сферы. Жилым домам оно достанется в последнюю очередь, когда среднесуточная температура 5 дней подряд не будет превышать +8 градусов.

Муниципалитетам советуют не ждать этих показателей: заболеваемость ОРВИ и пневмониями итак пороговая, а от переохлаждения статистика только пойдет вверх. Но чтобы запустить котельные нужна вода, а ее, как известно, в самом густонаселенном регионе полуострова нет.

- При подготовке к отопительному сезону мы столкнулись с новыми вызовами - угрозой дефицита воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, - говорит министр жилищно-коммунального хозяйства республики Дмитрий Черняев. - На преодоление вододефицита уже выделено больше 330 миллионов рублей. Все мероприятия, которые прогнозировались к апрелю, мы сдвинули на сентябрь.

В первую очередь речь идет о строительстве магистральной трубы от двух водозаборов в Межгорный узел, что дало 45-50 тысяч кубометров в сутки. Замена прогнивших участков на водоводах и устаревшего оборудования насосных станций даст еще 10 тысяч кубов, столько же Симферополь получит за счет бурения новых скважин. И не только по добыче питьевой воды - верхние горизонты по своим свойствам для питья не подходят, но вполне годятся для технических нужд.

- Для запуска котельных нужно 25 тысяч кубометров воды, и систему мы планируем заполнять с первых чисел октября, - продолжает Черняев. - Уже приступили к бурению 14 скважин, и это не повлияет на старт кампании, отопление в приоритете.

По расчету технических специалистов подземная вода покроет до 50% потребностей котельных и сэкономит для питья до 2 тысяч кубометров в сутки. Чтобы иметь запас, на 70 котельных Симферополя установили емкости, и еще на 5 миллионов рублей объявлена закупка баков.

В целом программа по снижению потерь воды в сетях рассчитана на 8 миллиардов, из которых 1,7 миллиарда предназначено для Симферополя. Самым первым пунктом в ней - приборы учета на скважинах.

По традиции, готовность к отопительному сезону МинЖКХ оценивает в 99%. Эти данные получены по паспортам готовности, которые подписывают местные власти после комиссионного обследования. Подход к этому формальный, поскольку подготовку системы оценивают «на глаз» - она не заполнена водой и не покажет наличие протечек и порывов. Все это проявится уже при заполнении труб горячей водой, и за несовпадение показателей с реальным положением ответственность никто не понесет. Ведь аварии на трубах случаются, и в этом нет ничего удивительного.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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