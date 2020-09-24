Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Половина проверенных предприятий Симферополя нарушают эпидрежим ● В Крыму часть больных COVID переводят на домашнее лечение ● В Крыму заявили о беспрецедентном доя сентября уровне заболеваемости ОРВИ ● В Крыму почти все заболевшие коронавирусом не носили маски ● Даже Константинов призвал соблюдать масочный режим
Все стабильно: в Крыму выявили еще 81 заболевшего коронавирусом
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За 23 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции.
29 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4053 случая новой коронавирусной инфекции. 97 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3156 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 676 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4164 человека.
Выздоровевших за весь период – 2561 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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