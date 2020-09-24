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Власть

Власти Крыма разрешили продать на аукционе имущество очередного винзавода

11:35 четверг, 24 сентября 2020

Парламент Крыма одобрил продажу на аукционе объектов ГУП «Крымский винодельческий завод» с регистрацией в селе Первомайское Симферопольского района.

Отмечается, что 17 объектов находятся в поселке Черноморское, еще 24 – в Красногвардейском районе Крыма.

Согласно информации, опубликованной на сайте парламента, средства от продажи пойдут на погашение кредита.

«Кредит образовался в результате реорганизации ГУП РК «Крымский винодельческий завод» и присоединения к нему предприятий «Плодовод» и «Учебно-опытный племенной птицеводческий завод имени Фрунзе». После продажи неиспользуемого имущества кредиторская задолженность будет погашаться поэтапно, что позволит стабилизировать финансовое состояние предприятия», – говорится в сообщении.

В декабре 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов предложил продать все винзаводы на полуострове. По мнению чиновника, за счет продажи винодельческих предприятий удастся поднять экономику полуострова, поскольку их новые владельцы – крупные налогоплательщики обеспечат дополнительные поступления в бюджет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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