Власть
Власти Крыма разрешили продать на аукционе имущество очередного винзавода
Парламент Крыма одобрил продажу на аукционе объектов ГУП «Крымский винодельческий завод» с регистрацией в селе Первомайское Симферопольского района.
Отмечается, что 17 объектов находятся в поселке Черноморское, еще 24 – в Красногвардейском районе Крыма.
Согласно информации, опубликованной на сайте парламента, средства от продажи пойдут на погашение кредита.
«Кредит образовался в результате реорганизации ГУП РК «Крымский винодельческий завод» и присоединения к нему предприятий «Плодовод» и «Учебно-опытный племенной птицеводческий завод имени Фрунзе». После продажи неиспользуемого имущества кредиторская задолженность будет погашаться поэтапно, что позволит стабилизировать финансовое состояние предприятия», – говорится в сообщении.
В декабре 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов предложил продать все винзаводы на полуострове. По мнению чиновника, за счет продажи винодельческих предприятий удастся поднять экономику полуострова, поскольку их новые владельцы – крупные налогоплательщики обеспечат дополнительные поступления в бюджет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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