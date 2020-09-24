Власти Керчи закрывают проезд на гору Митридат

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил, что с 24 сентября ограничивают проезд на верхнюю площадку горы Митридат – на территорию у Обелиска Славы.

По его словам, это связано с реконструкцией Большой и Малой Митридатских лестниц. Бороздин отметил, что проезд закрыт как для личного автотранспорта, так и для экскурсионного.

При этом не сообщается, когда планируется снять ограничения.

«Реконструкция» Митридатских лестниц в Керчи началась в сентябре 2019 года. Подрядчик обязан выполнить работы к 1 сентября 2020 года. Цена контракта – 651,6 млн рублей, подрядчиком выступает компания «Баварский дом».

Предыдущая попытка отреставрировать лестницу, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, закончилась уголовным делом, так как работы проводились с нарушениями. После того как были выявлены нарушения в проведении «реставрации», которые выполняла компания-подрядчик «Меандр», было принято решение сменить подрядную организацию.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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