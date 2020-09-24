Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Крыма объяснили отказ от опреснения воды ● Гидроэколог перечислила способы избавиться от дефицита воды в Крыму ● Власти рассказали какие районы Симферополя сложнее всего обеспечить водой ● Крымчане не хотят делиться водой с Севастополем ● Эксперт считает, что экономить воду в Крыму надо было уже три года назад
Вассерман напомнил о странном способе обеспечить Крым пресной водой
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Проблему снабжения Крыма пресной водой в условиях отсутствия воды можно решить, проложив по дну Черного моря пластиковые трубы, по которым на полуостров будет поступать вода из реки Кубань.
Об этом на пресс-конференции по теме «Водная блокада Крыма. Как решить проблему?», которую провела в среду Медиагруппа «Патриот», рассказал известный публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.
По словам эксперта, эту идею с пластиковыми трубами, по которым в Крым будет поступать кубанская вода, несколько лет назад высказал один из его коллег по клубу знатоков «Что? Где? Когда?».
«Еще несколько лет назад один из моих коллег по клубу «Что? Где? Когда?» предложил раз и навсегда снять эту проблему с помощью больших водоводов из полиэтиленовой пленки, проложенных по дну Черного моря от устья реки Кубань до юга Крыма. Проложена она должна быть на большой глубине, чтобы не мешать судоходству. Трубу при этом предстоит пригрузить – пресная вода легче морской и станет выталкивать водовод на поверхность. Это вполне доступный и простой проект», — объяснил аналитик подробности проекта.
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Вассерман напомнил о странном способе обеспечить Крым пресной водой
Проблему снабжения Крыма пресной водой в условиях отсутствия воды можно решить, проложив по дну Черного моря пластиковые трубы, по которым на полуостров будет поступать вода из реки Кубань.
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