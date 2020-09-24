В Севастополе готовится проект реконструкции Матросского бульвара до Синопского спуска

Это позволит замкнуть пешеходное кольцо «Приморский бульвар – Матросский бульвар – Синопская лестница».

Вторая очередь реконструкции Матросского бульвара находится в проектной стадии, сообщила Марина Ракова в эфире телеканала НТС. Завершение работ позволит замкнуть пешеходное кольцо «Приморский бульвар – Матросский бульвар – Синопская лестница» и сформировать пешеходный каркас центра Севастополя.

Марина Ракова, которая в 2018 году она занимала пост главы департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, а сейчас занимает пост министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, представляла проект Матросского бульвара на Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» в Санкт-Петербурге. Его участниками были архитекторы, реставраторы и специалисты по сохранению исторического ландшафта.

«Сейчас нет подхода к тотальной и консервативной музеефикации наследия. Работа архитекторов и вдохновителей проекта реконструкции Матросского бульвара – это абсолютное попадание в сегодняшний современный контекст. Потому что, помимо восстановления ценных элементов бульвара, которые являются историческими и смысловыми, якорными объектами, появилось много нового на бульваре», – рассказала Марина Ракова.

Автор проекта – архитектор, руководитель московского бюро «Сенаб Проект» Дмитрий Прокофьев – рассказал о том, что создание этого объекта потребовало трех лет работы Благотворительного фонда историко-культурного развития города «35-я береговая батарея» и средств, выделенных семьей севастопольского мецената Алексея Чалого.

«Уникален опыт с точки зрения финансирования восстановления этого значимого объекта. Во-вторых – это профессиональная работа архитектурной команды и подрядчиков, которые выполнили сложнейший комплекс инженерных, реставрационных и строительных работ по воссозданию летнего кинотеатра, беседки в мавританском стиле и всех новых элементов, которые появились», – сказал он.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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