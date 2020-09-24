В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка

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По состоянию на утро 24 сентября в Севастополе были зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19.

За сутки из больниц были выписаны еще 15 человек, поборовших коронавирус.

«Новые заболевшие – люди в возрасте от 13 до 92 лет, из них 21 местный житель и два привозных случая», - сообщают в пресс-службе правительства Севастополя.

Количество людей, заболевших COVID-19 в Севастополе с начала года достигло 888 человек. На данный момент в стационарах города находятся 234 пациента с этим диагнозом, 25 человек с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели и были выписаны из больниц 583 человек.

Как сообщалось ранее, в республике Крым число заразившихся коронавирусом перевалило за 4 тысячи человек. За последние сутки COVID-19 был подтвержден у 81 человека, двое пациентов скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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