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Коронавирус в Крыму

В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка

В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка

фото © pixabay.com

По состоянию на утро 24 сентября в Севастополе были зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19.

За сутки из больниц были выписаны еще 15 человек, поборовших коронавирус.

«Новые заболевшие – люди в возрасте от 13 до 92 лет, из них 21 местный житель и два привозных случая», - сообщают в пресс-службе правительства Севастополя.

Количество людей, заболевших COVID-19 в Севастополе с начала года достигло 888 человек. На данный момент в стационарах города находятся 234 пациента с этим диагнозом, 25 человек с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели и были выписаны из больниц 583 человек.

Как сообщалось ранее, в республике Крым число заразившихся коронавирусом перевалило за 4 тысячи человек. За последние сутки COVID-19 был подтвержден у 81 человека, двое пациентов скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Все стабильно: в Крыму выявили еще 81 заболевшего коронавирусом. За 23 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции.

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В Крыму часть больных COVID переводят на домашнее лечение. Власти Крыма приняли решение перевести зараженных коронавирусной инфекцией, которые легко переносят заболевание, на домашнее лечение.

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Коронавирус в Крыму
В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка

В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка

По состоянию на утро 24 сентября в Севастополе были зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Все стабильно: в Крыму выявили еще 81 заболевшего коронавирусом

Все стабильно: в Крыму выявили еще 81 заболевшего коронавирусом

За 23 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции.

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