Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки ● Все стабильно: в Крыму выявили еще 81 заболевшего коронавирусом ● Половина проверенных предприятий Симферополя нарушают эпидрежим ● В Крыму часть больных COVID переводят на домашнее лечение ● В Крыму заявили о беспрецедентном доя сентября уровне заболеваемости ОРВИ
В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка
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По состоянию на утро 24 сентября в Севастополе были зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19.
За сутки из больниц были выписаны еще 15 человек, поборовших коронавирус.
«Новые заболевшие – люди в возрасте от 13 до 92 лет, из них 21 местный житель и два привозных случая», - сообщают в пресс-службе правительства Севастополя.
Количество людей, заболевших COVID-19 в Севастополе с начала года достигло 888 человек. На данный момент в стационарах города находятся 234 пациента с этим диагнозом, 25 человек с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели и были выписаны из больниц 583 человек.
Как сообщалось ранее, в республике Крым число заразившихся коронавирусом перевалило за 4 тысячи человек. За последние сутки COVID-19 был подтвержден у 81 человека, двое пациентов скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Все стабильно: в Крыму выявили еще 81 заболевшего коронавирусом. За 23 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции.
Половина проверенных предприятий Симферополя нарушают эпидрежим. Администрация Симферополя выявила нарушения в соблюдении эпидемиологического режима почти на 50% предприятий, где была проведена проверка.
В Крыму часть больных COVID переводят на домашнее лечение. Власти Крыма приняли решение перевести зараженных коронавирусной инфекцией, которые легко переносят заболевание, на домашнее лечение.
В Крыму заявили о беспрецедентном доя сентября уровне заболеваемости ОРВИ. Беспрецедентный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован в Крыму в сентябре.
В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка
По состоянию на утро 24 сентября в Севастополе были зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19.
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