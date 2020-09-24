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Происшествия

В море возле Евпатории нашли тело мужчины

В Крыму за прошедшие сутки в результате происшествия на воде погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сообщение о случившемся поступило в службу спасения около двух часов дня.

Выяснилось, что в акватории Черного моря возле Евпатории, на расстоянии 35-40 метров от берега обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Мужчину вытащили на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.

«Обстоятельства и причины смерти устанавливаются», - отметили в пресс-службе МЧС региона.

Всего с начала года на воде в республике спасатели зарегистрировали 69 происшествий на воде, в которых было спасено 47 человек. Еще 50 человек погибли.

В Севастополе, как ранее сообщали в профильном городском ведомстве, за прошедшие летние месяцы утонуло семь человек, при этом отмечается, что все трагические случаи произошли в необорудованных для купания местах, а сами погибшие чаще всего были в состоянии алкогольного опьянения. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

За лето в Севастополе утонули семь человек. В море в районе Севастополя за летний сезон 2020 года утонули 7 человек. Детей среди погибших не было.

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