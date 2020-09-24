В Крыму «пропали» десятки километров новых сетей водоснабжения

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В 2019 в Крыму не ввели в эксплуатацию несколько десятков километров новых и реконструируемых систем водоснабжения, говорится в материалах Счетной палаты РФ.

«Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых систем водоснабжения (нарастающим итогом): план – 95,44 км, факт – 1,56 км», - говорится в отчете.

Согласно документу, работы по реконструкции и строительству должны были вестись в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Она была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры полуострова. Изначально ее срок был определен до 2022 года, а финансирование составило 961,2 млрд рублей.

Однако в июле 2020 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который приехал с рабочей поездкой в Крыму, заявил, что программу продлят до 2024 года. Кроме этого, на ее реализацию будет дополнительно выделено 300 млрд рублей.

Сейчас в рамках программы на территории Крыма осуществляется реализация 582 объектов на общую сумму 425,6 млрд. рублей. В настоящий момент завершена реализация 257 объектов и мероприятий, в стадии реализации находятся 277 объектов.

В частности, по ФЦП строится тракт водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи – один из крупнейших объектов программы, стоимость которого составляет более 19 млрд. рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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