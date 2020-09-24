В Крыму не хватает преподавателей-сурдопереводчиков

Крымские вузы ощущают острый дефицит преподавателей, владеющих языком жестов и дактильной азбукой.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила доктор педагогических наук, доцент, завкафедрой социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Юлия Глузман.

«Глухие студенты имеют право поступать на любую специальность, при условии, что они смогут в последствие трудоустроиться и работать. Но вузы не всегда могут обеспечить наличие преподавателей, имеющих квалификацию преподавать сложные предметы – физику, химию, высшую математику на языке жестов и дактильной азбуки», - рассказала она.

По мнению Юлии Глузман, в настоящее время в России сокращается число вузов, где готовят сурдопереводчиков.

«Есть базовые вузы, где очень профессионально готовят таких специалистов, но число бакалаврских программ постоянно сокращается. При этом потребность в сурдопереводчиках постоянно растет. Часть программ перевели в онлайн формат. Они дают лишь базовые навыки, но не обучают профессиональному языку со сложной терминологией, необходимому при преподавании в вузах», - добавила Глузман.

23 сентября отмечается Международный день жестовых языков, которые помогают общаться людям с нарушениями или полным отсутствием слуха. Существует международный дактильный язык, но каждая страна использует свой. В результате сложности в общении могут испытывать не только жители разных стран, но даже различных регионов одного государства. При этом профессия сурдопереводчика становится более востребованной с каждым годом. Помощь таких специалистов необходима как при обращении в государственные учреждения, так и за медицинской или юридической помощью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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