Общество
В Крыму не хватает преподавателей-сурдопереводчиков
Крымские вузы ощущают острый дефицит преподавателей, владеющих языком жестов и дактильной азбукой.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила доктор педагогических наук, доцент, завкафедрой социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Юлия Глузман.
«Глухие студенты имеют право поступать на любую специальность, при условии, что они смогут в последствие трудоустроиться и работать. Но вузы не всегда могут обеспечить наличие преподавателей, имеющих квалификацию преподавать сложные предметы – физику, химию, высшую математику на языке жестов и дактильной азбуки», - рассказала она.
По мнению Юлии Глузман, в настоящее время в России сокращается число вузов, где готовят сурдопереводчиков.
«Есть базовые вузы, где очень профессионально готовят таких специалистов, но число бакалаврских программ постоянно сокращается. При этом потребность в сурдопереводчиках постоянно растет. Часть программ перевели в онлайн формат. Они дают лишь базовые навыки, но не обучают профессиональному языку со сложной терминологией, необходимому при преподавании в вузах», - добавила Глузман.
23 сентября отмечается Международный день жестовых языков, которые помогают общаться людям с нарушениями или полным отсутствием слуха. Существует международный дактильный язык, но каждая страна использует свой. В результате сложности в общении могут испытывать не только жители разных стран, но даже различных регионов одного государства. При этом профессия сурдопереводчика становится более востребованной с каждым годом. Помощь таких специалистов необходима как при обращении в государственные учреждения, так и за медицинской или юридической помощью.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Парки уничтожают бетоном: эколог раскритиковал озеленение Симферополя. В Симферополе и других городах Крыма отсутствуют экологические отделы, которые бы занимались охраной окружающей среды.
«Застроят Байдарскую долину - Севастополь вымрет». В Севастополе застройщик судится с правительством, чтобы возвести в Байдарской долине коммерческие объекты, пишет издание «Форпост».
Графский замок в Крыму получит новую жизнь. Усадьбе Монжене в Симферопольском районе, которая пришла в упадок в 80-е годы прошлого столетия вернут прежний вид.
В Севастополе пообещали создать рыбопромышленный кластер. Власти Севастополя планируют создание регионального рыбопромышленного кластера аквакультуры.
Житель Крыма убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов
Житель Симферопольского района убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов.
В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка
По состоянию на утро 24 сентября в Севастополе были зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Симферополь стал очагом COVID-19 в Крыму
Наибольший уровень заболеваемости пневмониями и COVID-19 сохраняется в Симферополе.
вчера
В Крыму еще 81 новых случаев коронавируса
22 сентября
Скандал: в Крыму требуют уволить белорусского чиновника, поддержавшего протесты в Минске
В Крыму разгорается международный политический скандал. Некие местные жители потребовали уволить недавно назначенного на пост вице-мэра Ялты гражданина Белоруссии Михаила Загорцева, который месяц назад публично поддерживал протесты оппозиции в своей стране и грозил России новым 1941 годом.