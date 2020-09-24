В Крыму на «Вечном огне» сожгли венок-триколор

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В Саках неизвестные бросили венок в Вечный огонь.

Как рассказал глава администрации города Александр Овдиенко, местные общественники объявили награду за поимку вандалов.

«Произошел акт вандализма. Все уже устранено. Мы прикладываем все усилия, чтобы найти тех, кто это сделал. Мы, в первую очередь рассчитываем на помощь общественности в этом вопросе», - рассказал Овдиенко.

Мэр Сак полностью поддерживает инициативу вознаградить тех, кто поможет поймать виновников.

«Инициативная группа общественников объявила награду за поимку лиц, причастных к этому безобразию. Насколько я знаю, награда – 50 тысяч рублей», - сказал Овдиенко.

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту сожжения венка-триколора на мемориале «Вечный огонь» в Саках.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства происшедшего, по результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, решен вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности», – говорится в сообщении ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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