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Санкции

В Крыму из-за санкций не смогли достроить катер для устранения разливов нефти

В Крыму не смогли спустить на воду спасательный катер-бонопостановщик для устранения разливов нефти в море.

Из-за международных санкций крымскому заводу не удалось закупить детали двигателя.

Об этом сообщается в данных Счетной палаты России по результатам анализа отчета правительства России об исполнении бюджета за 2019 год, опубликованных накануне.

«Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б)» по причине действия международных санкций в отношении Республики Крым отсутствует возможность выполнения завершающей стадии строительства (закупка главных двигателей для судов). Судостроительный завод «Море» ищет возможность замены главных двигателей на двигатели другого производства», – говорится в информации.

В августе сообщалось, что Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия в очередной раз присоединились к санкциям Европейского союза против России из-за Крыма. Санкции предусматривают ограничения на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, запрет на заход европейских круизных лайнеров в порты Крыма, инвестиции в полуостров, запрет на экспорт в Крым определенных технологий и оборудования, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и добычи нефти и газа.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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