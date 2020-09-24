Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.0
воздух +24
море +23

Власть

В Крыму хотят создать заказник «Казантипский морской»

В Крыму хотят создать заказник «Казантипский морской»

фото © radioiskatel.ru

Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило проект постановления Кабмина РФ о создании государственного природного заказника федерального значения «Казантипский морской» на востоке Крыма.

Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов, проходит обсуждение.

Заказник предлагается создать на 240 гектарах в акватории южной части Азовского моря, у мыса Казантип (Керченский полуостров), на базе действующего памятника природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Казантип».

В настоящее время в том районе зарегистрированы 15 видов растений и 50 видов животных, имеющих охранный статус, среди последних — дельфины, птицы, рыбы.

Отметим, что при Украине (с 1998 года) в этих же границах располагался Казантипский природный заповедник. Он включал в себя как территорию мыса Казантип, так и прибережно-аквальный комплекс. Площадь его была больше — 450,1 га. В 2018 году российские власти наделили заповедник статусом государственного природного заповедника и отнесли его в ведение Минприроды РФ.

К слову, именно здесь в 2008 году снимали фильм «Обитаемый остров» (по роману братьев Стругацких).

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Титановые инвестиции» запускают станцию нейтрализации кислых стоков в Армянске. Компания «Титановые инвестиции» смонтировала оборудование станции нейтрализации кислых стоков от производственных линий своего завода в Армянске.

В Севастополе появились листовки против отпугивания птиц. В центре Севастополя появились листовки против отпугивания птиц. Листовки появились на остановках общественного транспорта.

Азиатское насекомое может колонизировать Крым. Сотрудники кафедры энтомологии биологического факультета МГУ и Чешского агротехнического университета обнаружили на Черноморском побережье Кавказа богомола вида Statilia maculata Thnb, нового для фауны России.

В Симферополе предложили бороться с амброзией превентивными мерами. Председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев предложил в ходе оперативно-хозяйственного совещания скашивать амброзию — растение, являющееся сильнейшим аллергеном – до появления пыльцы в период цветения.

Происшествия
Житель Крыма убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов

Житель Крыма убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов

Житель Симферопольского района убил сторожа оптовой базы и поджег помещение для сокрытия следов.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка

В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка

По состоянию на утро 24 сентября в Севастополе были зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Скандал: в Крыму требуют уволить белорусского чиновника, поддержавшего протесты в Минске

Скандал: в Крыму требуют уволить белорусского чиновника, поддержавшего протесты в Минске

В Крыму разгорается международный политический скандал. Некие местные жители потребовали уволить недавно назначенного на пост вице-мэра Ялты гражданина Белоруссии Михаила Загорцева, который месяц назад публично поддерживал протесты оппозиции в своей стране и грозил России новым 1941 годом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации