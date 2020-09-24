Уровень жизни в Крыму будет ниже среднероссийского даже в 2022 году

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Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» не позволит довести уровень жизни крымчан до среднероссийского показателя.

Об этом говорится в материалах Счетной палаты России.

«Установленный срок реализации госпрограммы не позволит решить задачу по устранению диспропорций в региональном развитии и доведению уровня жизни населения Республики Крым и Севастополя до среднероссийского уровня, поскольку запланированная динамика отдельных показателей, характеризующих уровень жизни населения, недостаточна для достижения среднероссийского уровня», - говорится в документе.

По подсчетам ведомства, к 2022 году средний размер заработной платы в Крыму и Севастополе должен достигнуть 38,3 тыс. рублей в месяц. По сравнению с 2019 годом, рост составит восемь тысяч рублей. Однако если сравнивать с зарплатами в других регионах страны, житель полуострова получит гораздо меньше, чем среднестатистический россиян.

«Значение показателя «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Республике Крым и г. Севастополе» в 2022 году запланировано на уровне в 38,3 тыс. рублей, в то время как значение показателя по Российской Федерации согласно данным Росстата уже по итогам 2018 года составило 43,4 тыс. рублей», - поясняют специалисты Счетной палаты РФ.

Ранее Крымстат подсчитал, что уровень доходов населения Крыма во втором квартале 2020 года упал на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средний денежный доход на душу населения в месяц составил 20473 рубля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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