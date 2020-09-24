Власть
Строительство трассы из России в Крым откладывается
фото © trans.ru
На этой неделе практически завершился аукцион на постройку второго этапа новой суперсовременной автомобильной дороги Краснодар — Керчь.
Однако в дело вмешалась антимонопольная служба.
Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» провело конкурс на «Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь» II этап». Лот стоимостью 55,2 млн рублей размещен на сайте госзакупок.
В аукционе участвовал лишь один кандидат — ООО «Трансстроймеханизация» из Москвы, которое и стало победителем. Однако окончательное объявление результатов отложено.
«Определение поставщика в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа », — написано на сайте госзакупок.
Как сообщалось, московский подрядчик «Трансстроймеханизация» в данный момент возводит 68 км первого участка дорог А-289 Краснодар — Темрюк и А-290 Новороссийск — Керчь. Ценник работ составляет 59 млн рублей, их должны завершить к октябрю 2024 года.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму не хватает преподавателей-сурдопереводчиков. Крымские вузы ощущают острый дефицит преподавателей, владеющих языком жестов и дактильной азбукой.
В Севастополе готовится проект реконструкции Матросского бульвара до Синопского спуска. Это позволит замкнуть пешеходное кольцо «Приморский бульвар – Матросский бульвар – Синопская лестница».
Парки уничтожают бетоном: эколог раскритиковал озеленение Симферополя. В Симферополе и других городах Крыма отсутствуют экологические отделы, которые бы занимались охраной окружающей среды.
«Застроят Байдарскую долину - Севастополь вымрет». В Севастополе застройщик судится с правительством, чтобы возвести в Байдарской долине коммерческие объекты, пишет издание «Форпост».
Строительство трассы из России в Крым откладывается
На этой неделе практически завершился аукцион на постройку второго этапа новой суперсовременной автомобильной дороги Краснодар — Керчь.
Путин знает почему в Севастополе идет рост заражений коронавирусом
Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе вполне естественен из-за прошедшего курортного сезона.
Сбербанка в Крыму не будет
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис оценил перспективы открытия отделения банка в Крыму.
Все стабильно: в Крыму выявили еще 81 заболевшего коронавирусом
За 23 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции.
12 часов назад
Житель Крыма вломился в соседскую квартиру и совершил половое преступление против девочки
13 часов назад
В Севастополе число заболевших COVID-19 достигло 888 человек: сводка
По состоянию на утро 24 сентября в Севастополе были зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19.