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Власть

Строительство трассы из России в Крым откладывается

20:50 четверг, 24 сентября 2020
Строительство трассы из России в Крым откладывается

фото © trans.ru

На этой неделе практически завершился аукцион на постройку второго этапа новой суперсовременной автомобильной дороги Краснодар — Керчь.

Однако в дело вмешалась антимонопольная служба.

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» провело конкурс на «Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь» II этап». Лот стоимостью 55,2 млн рублей размещен на сайте госзакупок.

В аукционе участвовал лишь один кандидат — ООО «Трансстроймеханизация» из Москвы, которое и стало победителем. Однако окончательное объявление результатов отложено.

«Определение поставщика в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа », — написано на сайте госзакупок.

Как сообщалось, московский подрядчик «Трансстроймеханизация» в данный момент возводит 68 км первого участка дорог А-289 Краснодар — Темрюк и А-290 Новороссийск — Керчь. Ценник работ составляет 59 млн рублей, их должны завершить к октябрю 2024 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

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