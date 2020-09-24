Строительство трассы из России в Крым откладывается

фото © trans.ru

На этой неделе практически завершился аукцион на постройку второго этапа новой суперсовременной автомобильной дороги Краснодар — Керчь.

Однако в дело вмешалась антимонопольная служба.

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» провело конкурс на «Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь» II этап». Лот стоимостью 55,2 млн рублей размещен на сайте госзакупок.

В аукционе участвовал лишь один кандидат — ООО «Трансстроймеханизация» из Москвы, которое и стало победителем. Однако окончательное объявление результатов отложено.

«Определение поставщика в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа », — написано на сайте госзакупок.

Как сообщалось, московский подрядчик «Трансстроймеханизация» в данный момент возводит 68 км первого участка дорог А-289 Краснодар — Темрюк и А-290 Новороссийск — Керчь. Ценник работ составляет 59 млн рублей, их должны завершить к октябрю 2024 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму не хватает преподавателей-сурдопереводчиков. Крымские вузы ощущают острый дефицит преподавателей, владеющих языком жестов и дактильной азбукой.

В Севастополе готовится проект реконструкции Матросского бульвара до Синопского спуска. Это позволит замкнуть пешеходное кольцо «Приморский бульвар – Матросский бульвар – Синопская лестница».

Парки уничтожают бетоном: эколог раскритиковал озеленение Симферополя. В Симферополе и других городах Крыма отсутствуют экологические отделы, которые бы занимались охраной окружающей среды.

«Застроят Байдарскую долину - Севастополь вымрет». В Севастополе застройщик судится с правительством, чтобы возвести в Байдарской долине коммерческие объекты, пишет издание «Форпост».