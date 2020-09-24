Специалисты насчитали в крымских лесах около 270 млн деревьев

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Около 274 млн деревьев растет в лесах Крыма.

Об этом по итогам государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) Республики Крым сообщила пресс-служба Рослесхоза.

«Специалисты подведомственного Рослесхозу ФГБУ «Рослесинфорг» заложили 224 постоянные пробные площади – лесные участки, на которых замеряются характеристики лесов – и подсчитали количество деревьев, определили породу, качество древесины, ее возраст. Согласно полученным данным, площадь лесов полуострова составляет 334 тыс га при общей территории в 2,6 млн га. Лесистость региона – 13%. Примерное количество деревьев в Крыму приближается к 274 млн штук», – уточнили в пресс-службе.

При этом общий запас древесины на полуострове составляет 48,5 млн кубометров.

По данным специалистов, наиболее распространенная в Крыму порода – дуб: на его долю приходится до половины всех площадей лесов. Встречаются также сосна крымская, или сосна Палласа, граб, бук европейский и восточный, а также можжевельник.

«Полученные данные будут использованы для решения стратегических задач в области лесопользования, экологии, планирования лесного хозяйства. Работы в Крыму проводились с начала марта по конец октября 2019 года», – добавили в пресс-службе.

В Рослесхозе отметили, что каждый субъект Российской Федерации будет проходить государственную инвентаризацию лесов один раз в 10 лет.

ГИЛ проводится на землях лесного фонда и землях иных категорий наземным способом с применением материалов дистанционного зондирования Земли и методов математической статистики. Работы стартовали в 2007 году, ежегодно последовательно охватывая регионы страны.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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