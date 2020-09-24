Скандал: в Крыму требуют уволить белорусского чиновника, поддержавшего протесты в Минске

фото © Мэрия Ялты

В Крыму разгорается международный политический скандал. Некие местные жители потребовали уволить недавно назначенного на пост вице-мэра Ялты гражданина Белоруссии Михаила Загорцева, который месяц назад публично поддерживал протесты оппозиции в своей стране и грозил России новым 1941 годом.

У правоохранительных органов просят проверить громкие заявления чиновника на предмет экстремизма, а также возбуждения ненависти и вражды. Власти Ялты ссылаются на стресс вице-мэра и обещают провести дополнительную проверку.

Экс-председатель Бобруйского горсовета, глава Смолевичского районного исполнительного комитета Михаил Загорцев покинул свой пост в Белоруссии в марте 2020 года. После президентских выборов он публично встал на сторону оппозиции, не признавшей победу действующего президента Александра Лукашенко.

«Я горжусь своими детьми, которые пошли с первого дня на баррикады, горжусь шурином, горжусь всеми детьми, которые пошли, не боясь ничего. Если можете, простите нас, наше поколение»,— заявил на камеру господин Загорцев.

Помимо этого, он поделился соображениями по поводу возможного российского вмешательства в белорусские события.

«Здесь много разговоров о российском следе… Сложно поверить, мы до сих пор не можем поверить, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами… Но если это россияне… если они придут не с добрыми намерениями, мы любим россиян, но если они придут, то (будет.— “Ъ») 1941–1945 год... Поверьте, встанет каждый белорус. Мы этого никогда больше не допустим»,— отметил в своем видеообращении господин Загорцев.

После этого покинувший родину чиновник благополучно трудоустроился на госслужбу в Крыму: 21 сентября его назначили заместителем главы администрации Ялты, поручив курировать деятельность территориальных органов, сферу ЖКХ и общественный транспорт.

Однако неназванные местные жители потребовали от местных властей и правоохранительных органов отреагировать на заявления нового чиновника.

«Глава города Иван Имгрунт назначил своим заместителем господина Загорцева, который совсем недавно публично угрожал России сопротивлением, «как в 1941 году», в случае военной помощи президенту Белоруссии. Наверное, МИД, МВД и ФСБ России должны отреагировать на подобные заявления нового муниципального служащего администрации Ялты»,— заявил общественный деятель Сергей Сардыко, подчеркнув, что горсовет не согласовывал назначение господина Загорцева.

По его словам, в Ялте ждут увольнения чиновника и уже обратились в Госсовет Крыма с требованием инициировать проверку его высказываний на наличие в них признаков преступления, предусмотренного ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Аналогичные заявления также отправлены Александру Лукашенко, в прокуратуру, КГБ и МВД Белоруссии, а также в прокуратуру, МИД и ФСБ России.

Глава Ялты Иван Имгрунт заявил, что резкие слова его подчиненного в адрес России были обусловлены сильным стрессом в связи с происходящими на родине событиями. По словам мэра, проверочные мероприятия, предусмотренные перед назначением госслужащих, не выявили никаких нарушений, которые могли бы помешать трудоустроить господина Загорцева.

«В данный момент проводится дополнительная проверка по размещенному видеоматериалу. По итогам я вас обязательно проинформирую»,— пообещал господин Имгрунт.

Он также обратил внимание на то, что в самой работе гражданина Белоруссии в административных органах России нет ничего противозаконного. В соответствии с решением Высшего совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 года «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий», действующий на основе национального законодательства порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы в отношении граждан Белоруссии в России не применяется.

То есть документы, выданные в обеих странах для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий их граждан, признаются без легализации.

В тексте использованы материалы: Коммерсант

Ранее Новости Крыма сообщали:

Парламент Крыма в первом чтении одобрил расширение полномочий Аксенова. Парламент Крыма в первом чтении поддержал поправки в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», согласно которым расширяются полномочия главы Крыма Сергея Аксенова.

Даже Константинов призвал соблюдать масочный режим. Усиленный контроль за соблюдением масочного режима на предприятиях и госучреждениях поможет избежать нового режима самоизоляции в Крыму.

Минус вице-премьер: депутаты Госсовета Крыма одобрили уход Жуковой. В среду, 23 сентября, на очередном заседании Госсовета республики депутаты согласовали освобождение от должности заместителя председателя Совета министров Юлии Жуковой.

Госдума даст возможность наказывать иностранных граждан за сепаратизм. Привлекаться с уголовной и административной ответственности за призывы к отделению части территории от России будут и иностранные граждане.